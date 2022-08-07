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Haberler Gündem Ankara Son dakika: Türkiye'den İsrail'e sert çıkış: Şiddetle kınıyoruz ve... - Son haberler
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Son dakika haberi Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa’da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu. Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze'de elektrik sıkıntısı nedeniyle sağlık hizmetlerinin 48 saat içinde durabileceğini bildirdi

Son dakika: Türkiye'den İsrail'e sert çıkış: Şiddetle kınıyoruz ve... - Son haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
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DHA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırıları ile Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, 5 Ağustos günü Gazze'ye yönelik başlattığı ve çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarına ilaveten, bugün İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendiği öğrenilmiştir. İsrail'in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz" denildi.

İsrail'in eylemlerinin, Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükoyu açıkça ihlal ettiği ve bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdığı belirtilerek, "İsrail hükümetine, Harem-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

'SAĞLIK HİZMETLERİ DURABİLİR'

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze'de elektrik sıkıntısı nedeniyle sağlık hizmetlerinin 48 saat içinde durabileceğini bildirdi.

AA'da yer alan habere göre Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze şeridinde sağlık merkezlerinin çektiği elektrik sıkıntısı nedeniyle 48 saat içinde çalışamaz duruma geleceğini duyurdu.

İsrail'in cuma günü başladığı saldırısının ardından ambargonun ağırlaştığı Gazze'nin güneyindeki tek elektrik santrali yakıt sıkıntısı nedeniyle cumartesi günü 12 saat boyunca kapalı kalmıştı. Santral günde sekiz saate varan elektrik kesintileri yapacağını açıklamıştı. Gazze Elektrik Şirketi, eğer yakıt gelmezse santralin tamamen kapanacağını duyurmuştu.

İsrail'in İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta başladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları havadan ve karadan devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne üçüncü gününde devam eden saldırılarında ölü sayısının 32'ye, yaralı sayısının 275'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı. Gazze'den atılan roketler sonucundaysa İsrail tarafında henüz bir can kaybı yaşanmadı.

İsrail'in girişlerini kontrol ettiği abluka altındaki Gazze'ye ulaşan yakıtı da bu dönemde kesmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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