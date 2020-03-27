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Cuma Namazı Beştepe'de kılındı

Beştepe Millet Camisinde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılındı.

cuma namazı
HABERTURK.COM

Koronavirüs nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tüm Türkiye'de cuma namazı geçici olarak kılınmazken, Beştepe Millet Camisi'nde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş ve belirlenen az sayıda cemaatle Cuma namazı kılındı. 

Diyanet tarafından belirlenen çok az sayıda kişinin katılımıyla kılınan namazda, salgına karşı gerekli tedbirlerin alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, giderek artan salgın tehlikesi nedeniyle bugün yine ülke genelinde cuma namazlarının kılınmayacağı hatırlatıldı. 

Açıklamada, "Ancak, İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan cennet vatanımızda, İslam toplumun şiarlarından biri olan bu ibadetin devam etmesi ve Cuma namazına gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi adına; Türkiye'de sadece Ankara'da Beştepe Millet Camii'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve salgına karşı gerekli tedbirler alınarak Cuma namazı eda edilecektir. Milletimiz bugün, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın irad edeceği hutbeyi televizyonları aracılığıyla dinleyebileceklerdir" denildi. 

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