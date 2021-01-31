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Son dakika haberler... Durakta otobüs beklerken kurşun yağmuruna tutuldu!

İstanbul Sarıyer’de bir kişi durakta otobüs beklerken kurşun yağmuruna tutuldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Son dakika haberi: Durakta beklerken kurşun yağmuruna tutuldu! - Haberler
İHA

Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki durakta otobüs bekleyen Ayhan B.’nin yanına gelen bir kişi belinden çıkardığı silahla şahsa kurşun yağdırdı.

İHA'nın haberine göre Ayhan B., ayağına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli beyaz renkli ticari bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Ayhan B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Ayhan B. tedavi altına alındı.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan olduğu gözlenirken, polisin şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdürdüğü öğrenildi.

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