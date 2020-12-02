Ehliyetsiz sürücü minik Ayşe'yi hayattan kopardı! 0:00 / 0:00

İHA

Olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Ayşe Kaymak’a, sürücüsü tespit edilemeyen kamyonet çarpıp kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çarpan araç ve sürücünün bulunması için çalışma başlatırken, çocuğa çarpan aracın 45 RG 301 plakalı ekmek dağıtım aracı, sürücüsünün ise Mustafa A. (39) olduğu tespit edildi. Ekipler, sürücüyü saklandığı yerden yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, ehliyetsiz sürücünün kullandığı ekmek dağıtım aracının 3 yaşındaki Ayşe Kaymak’a çarpıp kaçması, olay yeri yakınındaki bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.