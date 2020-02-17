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HaberlerGündemSon dakika haberi... Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem! İşte son deprem listesi

Son dakika... Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 14.42'de yerin 4.1 km derinliğinde gerçekleşirken, Diyarbakır, Malatya ve Van gibi çevre illerde de hissedildi. İşte 17 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Deprem

Son dakika haberine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak geçerken, Kandilli Rasathanesi ise 4.5 olarak bildirdi. Kısa süreli paniğe kapılan vatandaşlar en son depremleri araştırmaya başladı. İşte 17 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

ELAZIĞ SİVRİCE'DE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada; "Elazığ, Sivrice’de saat 14.42’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

 

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 17 ŞUBAT 2020

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2020.02.17 14:42:13 38.3427 39.1153 4.1 -.- 4.4 4.5 AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG)
2020.02.17 14:32:34 39.8760 33.0558 7.6 -.- 1.9 -.- MAMAK (ANKARA)
2020.02.17 14:00:43 38.4285 39.2908 12.6 -.- 2.0 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG)
2020.02.17 13:40:33 38.4003 39.2025 3.9 -.- 0.6 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
2020.02.17 13:32:58 38.1562 42.4600 7.1 -.- 2.0 -.- AKDIK-HIZAN (BITLIS)
2020.02.17 13:25:11 38.9850 27.9125 1.1 -.- 1.6 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA)
2020.02.17 12:45:28 38.3845 39.1762 4.8 -.- 1.1 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)
2020.02.17 12:44:31 38.4398 39.4008 4.0 -.- 0.8 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG)
2020.02.17 12:38:46 37.3692 27.8837 0.0 -.- 1.3 -.- KAYABASI-MILAS (MUGLA)
2020.02.17 12:20:17 37.2040 27.8792 0.0 -.- 1.7 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA)
2020.02.17 12:09:47 37.2418 28.2113 0.0 -.- 1.8 -.- PASAPINARI-(MUGLA)
2020.02.17 11:38:32 39.0040 27.7987 3.3 -.- 1.6 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)
2020.02.17 11:36:51 38.9140 27.8707 18.2 -.- 1.3 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA)
2020.02.17 11:09:12 37.2300 27.8668 0.0 -.- 1.8 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA)
2020.02.17 10:48:21 38.4552 39.2833 5.5 -.- 1.9 -.- SIVRICE (ELAZIG)
2020.02.17 10:38:40 38.2810 39.0883 5.0 -.- 1.7 -.- POYRAZ-DOGANYOL (MALATYA)
2020.02.17 10:28:54 38.9877 27.8617 7.5 -.- 2.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.02.17 10:22:58 38.8335 40.1442 5.0 -.- 2.7 -.- ISAAGAMEZRASI-KOVANCILAR (ELAZIG)
2020.02.17 10:17:24 38.4297 39.1448 19.7 -.- 1.1 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
2020.02.17 10:10:11 35.2770 27.8815 7.5 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ

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