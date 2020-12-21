Elleri ve ayaklarını bağlayıp ölüme terk ettiler! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Uğur K. ile Muzaffer G., iddiaya göre, cumartesi günü husumetli oldukları Mehmet A. ile karşılaştı.

DHA'nın haberine göre Mehmet A., yan yana bulunan 2 arkadaşı önce darp etti sonra aracına bindirip, Bulgurlu Mahallesi'ndeki dağa götürdü. Uğur K. ile Muzaffer G.'nin ellerini ve ayaklarını bağlayan Mehmet A., dağın yamacına bırakarak bölgeden uzaklaştı.

Cumartesi gününden bu yana haber alınamayan iki kişiyi, hayvanlarını otlatan çoban gördü. Çoban, elleri ve ayaklarından bağlı halde bulduğu iki arkadaş için sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Ayakta durmakta güçlük çeken iki genç ambulansta tedavi edildikten sonra polis ekipleri tarafından nerede bırakıldıklarının tespiti için dağın yamacına götürüldü. Yer tespiti yapıldıktan sonra Uğur K. ile Muzaffer G., tekrar hastaneye götürülürken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.