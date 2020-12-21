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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi: Elleri ve ayaklarını bağlayıp ölüme terk ettiler! - Haberler
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Son dakika haberler... İki arkadaş, elleri ve ayaklarından bağlı halde bulundu

Malatya'da korkunç bir olay meydana geldi. Kentte Uğur K. ile Muzaffer G., husumetli oldukları Mehmet A. tarafından elleri ve ayaklarından bağlanarak bir dağın yamacına bırakıldı. Cumartesi gününden bu yana elleri ve ayaklarından bağlı olan iki arkadaş, hayvanlarını otlatan çoban tarafından bulundu

Son dakika haberi: Elleri ve ayaklarını bağlayıp ölüme terk ettiler! - Haberler
Elleri ve ayaklarını bağlayıp ölüme terk ettiler!
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DHA

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Uğur K. ile Muzaffer G., iddiaya göre, cumartesi günü husumetli oldukları Mehmet A. ile karşılaştı.

DHA'nın haberine göre Mehmet A., yan yana bulunan 2 arkadaşı önce darp etti sonra aracına bindirip, Bulgurlu Mahallesi'ndeki dağa götürdü. Uğur K. ile Muzaffer G.'nin ellerini ve ayaklarını bağlayan Mehmet A., dağın yamacına bırakarak bölgeden uzaklaştı.

Cumartesi gününden bu yana haber alınamayan iki kişiyi, hayvanlarını otlatan çoban gördü. Çoban, elleri ve ayaklarından bağlı halde bulduğu iki arkadaş için sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Ayakta durmakta güçlük çeken iki genç ambulansta tedavi edildikten sonra polis ekipleri tarafından nerede bırakıldıklarının tespiti için dağın yamacına götürüldü. Yer tespiti yapıldıktan sonra Uğur K. ile Muzaffer G., tekrar hastaneye götürülürken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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