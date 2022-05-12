Fenerbahce, Spor Toto Süper Lig’de orta sahasından en fazla skor katkısı alan takım olarak dikkat çekiyor.

Sarı lacivertliler, bu alanda 4 büyükler arasında da rakiplerini geride bıraktı.

Orta saha rotasyonunda görev alan Miha Zajc 9 gol 2 asist, kadro dışı kalan Mesut Özil 8 gol 2 asist, İrfan Can Kahveci 3 gol 6 asist, Arda Güler 3 gol 3 asist, Luiz Gustavo 1 gol, Crespo 1 gol 2 asist, Mert Hakan Yandaş 8 asist ve Sosa 2 asist katkısı sağladı.

Böylece orta saha oyuncuları toplam 25 gol, 25 asiste ulaştı. Fenerbahçe’yi bu alanda Trabzonspor takip etti.

Şampiyon Bordo mavili takımın orta saha oyuncuları 19 kez ağları sarsarken 16 kez de gol pası verdi. Beşiktaş’ın orta sahasında görev yapan futbolcular ise 15 gol 18 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray’ın orta sahasını oluşturan isimler ise takımına 12 gol 14 asistlik katkı yaptı.