Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası - Son dakika haberi

        MİT TIR'ları davasında Erdem Gül'e "örgüte yardım" suçundan 5 yıl hapis cezası

        Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme Gül'e, 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 28.02.2024 - 12:36 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yargıtay'da bozulan MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin yeniden görülen davada, Adalar Belediye Başkanı ve eski Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkındaki davada karar çıktı.

        DHA'da yer alan habere göre Gül , örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Erdem Gül ve avukatları katıldı.

        Savcının cezalandırılmasını talep ettiği mütalaaya karşı son savunması sorulan Erdem Gül, "Suçlamaları kabul etmiyorum çünkü gazetecilik suç değildir" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da lisede cinayet!
        İstanbul'da lisede cinayet!
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        ABD'nin Teksas eyaletinde 'acil durum' ilan edildi
        ABD'nin Teksas eyaletinde 'acil durum' ilan edildi
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Zonguldak'taki servis faciasında 7 kamu görevlisine dava!
        Zonguldak'taki servis faciasında 7 kamu görevlisine dava!
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye!
        Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye!
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı