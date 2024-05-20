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        Haberler Dünya Son dakika haberi Erdoğan, Vekil Cumhurbaşkanı'yla görüştü

        Son dakika haberi Erdoğan, Vekil Cumhurbaşkanı'yla görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir'e taziyelerini iletti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 18:57 Güncelleme: 20.05.2024 - 19:31
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        İran Cumhurbaşkanı Vekili'yle görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile telefonda görüştü.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yazılı açıklamasına göre Erdoğan, Muhbir'e İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında yaşamını yitirmesi nedeniyle üzüntülerini iletti, taziyelerini sundu ve sabır diledi.

        Türkiye'nin yaşanan acılı günlerde İran'ın yanında olduğunu ve İran halkının kederini paylaştığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte de İran'a yönelik komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ve Abdullahiyan'ın Türkiye ve İran ilişkilerine katkılarının daima hatırlanacağını kaydetti.

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        NE OLMUŞTU?

        Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

        İran’ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA’nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

        Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan kurtulan olmadığını belirledi.

        Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

        İran Anayasası'na göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

        İran’da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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