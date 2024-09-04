Son dakika haberi Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçları ile 5. ve 6. hafta maçlarının programlarını açıkladı.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ı Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya getirecek dev derbinin 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacağı açıklandı.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI 15 EYLÜL'DE

Öte yandan 5. hftada oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçının tarihi de belli oldu. İki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek dev mücadele, 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, "Kulüplerimizin seyahat ve konaklama planlarını daha sağlıklı yapabilmesi adına, ilk olarak 3. hafta erteleme müsabakaları ile 5. ve 6. hafta müsabaka programları ilan edilmiştir. İlk yarının sonuna kadar oynanacak olacak müsabakalara ilişkin program ise önümüzdeki hafta ilan edilecektir.

Bilindiği üzere, UEFA kulüp müsabakalarında mücadele eden Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir FK kulüplerimizin, play-off müsabakalarının oynanacağı maçların arasında bulunan Trendyol Süper Lig 3. hafta müsabakaları 16.08.2024 tarihinde ertelenmiştir. Müsabakaların oynatılacağı taslak tarihler, kulüplerimizin erteleme tarihinde mücadele ettiği turnuvalara göre ilan edilmiştir. Takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı sezon planlamasına göre uygun olan 17-18-19 Eylül 2024 tarihlerinde müsabakaların oynatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'de 3'üncü hafta erteleme maçları ile 5’inci ve 6’ncı haftanın programı şöyle:

3'üncü hafta erteleme

17 Eylül Salı:

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK (Rams Park)

18 Eylül Çarşamba:

20.00 Samsunspor - Başakşehir FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19 Eylül Perşembe:

20.00 Trabzonspor - Kayserispor (Papara Park)

5'inci hafta

14 Eylül Cumartesi:

17.00 Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)

17.00 Samsunspor-Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Bodrum FK-Başakşehir FK (Bodrum İlçe)

20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Rams Park)

15 Eylül Pazar:

17.00 Kayserispor-Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Alanyaspor-Hatayspor (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

Not: Haftayı bay geçen takım: Göztepe

6’ncı hafta

20 Eylül Cuma:

20.00 Hatayspor-Bodrum FK (Mersin Stadyumu)

21 Eylül Cumartesi:

17.00 Konyaspor-Sivasspor (Konya Büyükşehir Stadyumu)

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker Stadyumu)

22 Eylül Pazar:

17.00 Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

20.00 Adana Demirspor-Alanyaspor (Yeni Adana Stadyumu)

20.00 Beşiktaş-Eyüpspor (Beşiktaş Park)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Kayserispor (Gürsel Aksel Stadyumu)

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon Stadyumu)

Not: Haftayı bay geçen takım: Başakşehir FK