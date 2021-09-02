Avrupa Ligi kadrosunu bu gece UEFA'ya bildirmek zorunda olan Fenerbahçe'den çifte bomba...
Fenerbahçe Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'un hücumcusu Mergim Berisha ve bonservisi elinde olan, on numara pozisyonunda forma giyen Max Meyer'i özel uçakla İstanbul'a getirdi. İki futbolcunun kulüp binasına gelerek özel çekimleri yapmaları ve imzaları atmaları bekleniyor.
Mergim Berisha kimdir?
Doğum tarihi: 11 Mayıs 1998
Doğum yeri: Berchtesgaden - Almanya
Yaş: 23
Boy: 1,88 m
Uyruk: Almanya
Mevki: Forvet - Santrfor
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 10 milyon Euro
Oynadığı takımlar: FC Liefering, LASK, 1.FC Magdeburg, SCR Altach, RB Salzburg
PERFORMANS BİLGİLERİ
Red Bull Salzburg: 58 maç 24 gol 15 asist
FC Liefering: 41 maç 17 gol 2 asist
SCR Altach: 34 maç 16 gol 10 asist
LASK: 20 maç 6 gol 5 asist
RB Salzburg U19: 12 maç 7 gol 6 asist
1.FC Magdeburg: 5 maç - gol - asist
Maximilian Meyer kimdir?
Doğum tarihi: 18 Eylül 1995
Doğum yeri: Oberhausen - Almanya
Yaş: 25
Boy: 1,73 m
Uyruk: Almanya
Mevki: Orta saha - On Numara
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 1.5 milyon Euro
Oynadığı takımlar: Schalke, Crystal Palace, Köln
Performans: 337 maç 65 gol 53 asist
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