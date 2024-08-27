Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'la anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadeler kullandı:

"Futbol A takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Sarı-lacivertli kulüp, Ferdi Kadıoğlu'nun transfer görüşmelerinde bulunması için oyuncunun İngiltere'ye gitmesine geçen hafta izin vermişti.

REKLAM RAKAMLAR DA BELLİ OLDU Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için ödenecek rakamları da açıkladı: Buna göre Brighton 30 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra performansa bağlı azami 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan %10 pay ödeyecek. İşte o açıklama: "Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 30.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafından ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak The Brighton and Hove Albion FC tarafından, Kulübümüze azami 5.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir. Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; The Brighton and Hove Albion FC'nin elde edeceği transfer bedelinin %10'u sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir." Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

BONSERVİSİNE EN ÇOK ÜCRET ÖDENEN İKİNCİ TÜRK FUTBOLCU! Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon Euro ile bonservisine en çok ücret ödenene ikinci Türk futbolcu oldu. Bu alanda rekor Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon Euro bedelle transfer olan Arda Turan'a ait. Arda ve Ferdi'nin ardından ise 3. sırada 25 milyon Euro ile Orkun Kökçü bulunuyor.

BOEY TRANSFERİ İLE AYNI RAKAM! Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transferi ile Süper Lig'den rekor satışlarda Sacha Boey ile birlikte ilk sırayı aldı. Boey da 30 milyon Euro + 5 milyon Euro bonus maddesi ile Bayern'e transfer olurken Galatasaray, Bayern Münih'le iki hazırlık maçı yapılacağını ve bu maçların karlarının yüzde 50'sini alacağını duyurdu. Fenerbahçe ise Ferdi'nin Brighton'a 30 milyon Euro + 5 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay ile transfer olduğunu duyurdu. Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek! Haberi Görüntüle

FENERBAHÇE'DEN VEDA MESAJI Fenerbahçe, Brighton & Hove Albion'a transfer olan milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'na yayımladığı mesajla veda etti. Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan "İz Bırakanlar Unutulmazlar; Yolun Açık Olsun Ferdi’miz" başlıklı yazıda şu ifadelere yer verildi: "Bazı hikayeler özel olur, iz bırakır, unutulmazdır… Çok da söze gerek yoktur bazen, bazı şeyleri anlatmak için. Tıpkı onun 18 yaşında bu kapıdan girip milyonların sevgilisi oluşu gibi… Parçası olduğu bu camia için milyonların birlikte söylediği bestelerin en nadide parçası Ferdi Kadıoğlu; Formaya bağlılığı, Armaya aidiyeti, Fenerbahçe’ye saygısı, Azmi, Hırsı, Duruşu ve her tavrıyla “Fenerbahçe’nin kıymetli bir Ferdi…” oldu. 2018 yılında renklerimize geldiğin ilk andan itibaren, Gerek U21 Takımımızda gerekse 20 Aralık 2018’de Giresunspor ile oynadığımız Türkiye Kupası maçının 77. dakikasında formamızı giydiği A Takımımızda, Örnek bir futbolcu nasıl olur tanımının karşılığını verdi. Terinin son damlasına kadar mücadele etti, Fenerbahçe formasını giydiği her koşulda profesyonellik örneği sergiledi, Fenerbahçeli çocuklara rol model oldu, Kalplerimize kazındı, akıllarımızda yer etti… Farklı pozisyonlarda görev alan ve oynadığı her bölgede formasının hakkını sonuna kadar veren Ferdi’miz, Sarı Lacivert formamızla 200'ün üzerinde maça çıkarak 2 kez ‘dalya’ diyen en kıymetli parçalarımızdan biri olmayı başardı. ‘İyi ki Fenerbahçe’ dediği o günden bugüne milyonlarca gence örnek oldu. Milli Takım tercihini Türkiye’mizden yana kullanarak bu ülkenin bir evladı olduğunu ve köklerinden kopmadığını, milyonlara gururla gösterdi! Ve şimdi Ferdi’miz yuvasına veda ediyor… 2018 yılında geldiği evinden, bugün itibarıyla ayrılıyor, hayallerinin peşinde futbolun beşiğine gidiyor. ‘Dünyanın En Büyük Spor Kulübü’ Fenerbahçemize verdiğin eşsiz hizmetler için, Fenerbahçe’nin genlerinde var olan değerlerin bir parçası olduğu için, Kulübümüzün en kıymetli parçası olan milyonlarca taraftarımıza yaşattığın sayısız sevinçler için sana sonsuz teşekkürler… Unutma; Fenerbahçe’de formaya saygı, armaya aidiyet duyanlar iz bırakırlar. Ve iz bırakanlar asla unutulmazlar… Atacağın her adımda yanında milyonlar var… Başarılarınla gururlanacağız, Sevgimiz, hep yanında olacak. Yolun açık, şansın bol olsun!"