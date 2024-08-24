Ferdi Kadıoğlu, Arda Turan'ın rekorunu kırmaya hazırlanıyor! İşte en pahalı Türk futbolcular
İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion ile sözleşme imzalamak üzere İngiltere'ye giden Ferdi Kadıoğlu, rekor kırmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın yıldız sol beki Ferdi, Arda Turan'ın bonservis rekorunu geride bırakarak Türk futbol tarihine geçebilir...
Şu an için Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeline sahip transferi, 2015/16 sezonunda Arda Turan’ın Atlético Madrid’den Barcelona’ya 34 milyon Euro karşılığında gerçekleşen transferi olarak kayıtlarda duruyor.
Arda Turan, bu transferle Türk futbol tarihinde 30 milyon Euro'yu aşan ilk isim olmuştu. O dönemde, Arda’dan önceki rekor ise Hakan Çalhanoğlu’nun Hamburg’tan Bayer Leverkusen’e 15.25 milyon Euro karşılığında transfer olması olmuştu. Arda Turan'ın transferinden bu yana geçen yaklaşık dokuz yılda bu rekor hala kırılamadı.
Arda Turan dışında bugüne kadar, 30 milyon Euro’yu aşan bir bonservis bedeline sahip Türk futbolcu olmadı.
İşte en pahalı Türk oyuncular:
10- Cengiz Ünder | Marsilya > Fenerbahçe (15 milyon Euro)
9- Enes Ünal | Getafe > Bournemouth (16,5 milyon Euro)
8- Yusuf Yazıcı | Trabzonspor > Lille (18,5 milyon Euro)
7- Arda Güler | Fenerbahçe > Real Madrid (20 milyon Euro)
6- Merih Demiral | Juventus > Atalanta (21 milyon Euro)
* Sassuolo > Juventus (19,5 milyon Euro)
* Atalanta > Al-Ahli (16,6 milyon Euro)
5- Çağlar Söyüncü | Freiburg > Leicester (21,1 milyon Euro)
4- Cenk Tosun | Beşiktaş > Everton (22,5 milyon Euro)
3- Hakan Çalhanoğlu | Leverkusen > Milan (23,3 milyon Euro)
* Hamburg > Leverkusen (15,25 milyon Euro)
2- Orkun Kökçü | Feyenoord > Benfica (25 milyon Euro)
1- Arda Turan | Atletico Madrid > Barcelona (34 milyon Euro)
Şimdi gözler, Ferdi Kadıoğlu’na çevrilmiş durumda. Brighton & Hove Albion'ın Fenerbahçe'ye ödeyeceği bonservis bedeli, Arda Turan’ın rekorunu kırabilir.
Eğer Brighton, Ferdi için Fenerbahçe'ye en az 35 milyon Euro net bonservis bedeli öderse, Ferdi Kadıoğlu Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan oyuncusu olacak.