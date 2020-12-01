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Son dakika haberi FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon!

Şanlıurfa merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütünün TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında bir albay ve yarbayın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon!
İHA

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Denizli, Sivas, Balıkesir, Antalya, Bingöl, Kayseri ve Hakkari’de düzenlenen operasyonda aralarında bir albay ve bir yarbayın da bulunduğu toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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