Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor

Galatasaray, ligin 5'inci haftasında oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçına hazırlanıyor.

Sarı kırmızılılarda, sahaya çıkacak kadro da netleşmeye başladı.

Okan Buruk'un, Trabzonspor'a karşı forma giyen 11'den yalnızca 1 değişiklik yapması bekleniyor.

Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak.

Stoper ikilisinde Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı, kanatlarda ise Sacha Boey ile Van Aanholt görev yapacak.

Orta sahanın merkezi Lucas Torreira ve Sergio Oliveira'dan oluşacak.

Kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Forvet arkasında ise geçen hafta olduğu gibi Dries Mertens'in oynayacağı öğrenildi.

Okan Buruk'un Gaziantep Futbol Kulübü karşısında ileri uçta Seferovic'in yerine Gomis'e şans vermeyi düşünüyor.

Deneyimli teknik adam, son taktik antrenmanın ardından ileri uçta kimi oynatacağına karar verecek.