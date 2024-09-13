Son dakika haberi Galatasaray Roland Sallai ile anlaştı

Transfer döneminin sona ermesine saatler kala Galatasaray'dan beklenen kanat takviyesi geldi. Sarı-kırmızılılar, Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'da forma giyen Macar kanat oyuncusu Roland Sallai ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray'ın Sallai için Freiburg'a 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Evrak işlemleri süren 27 yaşındaki futbolcunun akşam saatlerinde İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.

ROLAND SALLAI KİMDİR?

Freiburg'un 2018 yılında 4,5 milyon Euro karşılığında Güne Kıbrıs ekibi APOEL Nicosia'dan transfer ettiği Roland Sallai, geçen sezon 37 resmi maçta 8 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. Sallai bu sezon ise takımıyla ligde 2 maça çıktı.