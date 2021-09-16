Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 17-19 Eylül tarihleri arasında oynanacak Süper Lig 5'inci hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Ligde şampiyon olmuş iki takımı karşı karşıya getirecek Medipol Başakşehir - Fenerbahçe müsabakasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Altay ile Göztepe arasında oynanacak İzmir derbisinde ise Halil Umut Meler düdük çalacak.
Süper Lig 5'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
17 Eylül Cuma
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
20.00 Altay - Göztepe: Halil Umut Meler
18 Eylül Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
19 Eylül Pazar
13.30 GZT Giresunspor - İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan
16.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
19.00 Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor: Alper Ulusoy
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