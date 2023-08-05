Son dakika haberi Bakan Hakan Fidan, Blinken ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Güney Kafkasya'daki gelişmeler ve bu çerçevede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılması, Karadeniz'in güvenliği ve NATO'nun genişlemesi konuları ele alındı.

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