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        Haberler Dünya Son dakika haberi! Bakan Hakan Fidan, Blinken ile görüştü

        Son dakika haberi Bakan Hakan Fidan, Blinken ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 19:14
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        Bakan Fidan, Blinken ile görüştü
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        Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, Güney Kafkasya'daki gelişmeler ve bu çerçevede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılması, Karadeniz'in güvenliği ve NATO'nun genişlemesi konuları ele alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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