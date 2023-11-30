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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail ordusu son dakika açıkladı: Hamas 2 rehineyi daha serbest bıraktı - Güncel haberler

        Son dakika haberi Hamas 2 rehineyi daha serbest bıraktı

        İsrail Ordusu: Hamas iki İsrailli rehineyi Kızılhaç'a teslem etti, ilerleyen saatlerde başka rehineler de serbest bırakılacak...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 18:20 Güncelleme: 30.11.2023 - 18:29
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        Hamas 2 rehineyi daha serbest bıraktı
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        Hamas'ın abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 İsrailli esiri ülkelerine getirilmek üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim ettiği bildirildi.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın, Gazze'deki 2 İsrailli esiri teslim aldığını ilettiği aktarıldı.

        Söz konusu esirlerin İsrail'e doğru yola çıktığı ifade edilen açıklamada, birkaç saat içinde başka İsrailli esirlerin de Kızılhaç yetkililerine teslim edilmesinin beklendiği kaydedildi.

        İsrail ile Hamas arasında varılan "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 75 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 210 Filistinli esir serbest bırakıldı.

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