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HaberlerGündemSon dakika: HDP'li Kemal Bülbül'e 6 yıl hapis cezası - Haberler
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Son dakika haberi HDP'li Bülbül'e 6 yıl hapis cezası

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'e Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Son dakika: HDP'li Kemal Bülbül'e 6 yıl hapis cezası - Haberler
AA

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'e, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Bülbül katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Bülbül'ün cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Bülbül'ün avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Bülbül'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasını, kararın bir suretinin TBMM Genel Sekreterliğine ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesini kararlaştırdı.

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