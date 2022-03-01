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Son dakika haberi HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzelin yasama dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla kaldırıldı.

Son dakika haberi HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı
AA

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla kaldırıldı.

Genel Kurulda, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon tarafından Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iki rapor ele alındı.

HDP, raporun görüşmelerine geçilmeden, Anayasaya aykırılık iddiasıyla usul tartışması açılmasını istedi. Yapılan görüşmelerin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, tutumunda bir değişiklik olmadığını bildirdi ve görüşmelere devam edildi.

Diyarbakır Milletvekili Güzel adına savunma yapan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un konuşması yaklaşık 3 saat sürdü.

Oluç, bir kimsenin terör örgütü PKK kamplarına gitmiş olmasının tek başına soruşturma konusu olamayacağını, bu kamplara giden herkesin örgüt üyesi olarak nitelendirilemeyeceğini savundu.

Haber için kamplara giden gazetecilere, alıkonulmuş askerleri teslim almaya giden siyasetçilere, insan hakları kuruluşlarının temsilcilerine "terör örgütüne üyelik" suçlaması yöneltilmediğini dile getiren Oluç, "Semra Güzel'in sözlüsünü ziyaret için Çözüm Süreci'nde örgüt kamplarına gitmesinin bu ziyaretlerden hiçbir farkı yoktur, tamamen insanidir." dedi.

Oluç, Güzel'in Meclisin en çalışkan milletvekillerinden biri olduğunu, birçok konuda kanun teklifi ve soru önergesi sunduğunu söyledi.

Söz konusu fotoğrafların servis edilmesini "kumpas" olarak değerlendiren Oluç, Güzel'in tüm kişilik haklarının ihlal edilerek hedef gösterildiğini öne sürdü.

Bu fotoğraflara ancak kanunen gizli bilgilere erişim yetkisi verilmiş olanların ulaşabileceğini belirten Oluç şunları kaydetti:

"Fail belli aslında, komisyon içindeki bir veya birkaç iktidar milletvekili. Adlarını da biliyorum. Bir milletvekiline 'trol' demek istemiyorum ama hakikaten trollere taş çıkaran bir milletvekili. Bir de hukukçu sözde. AK Parti'nin hukukçuları bunlar işte. Sonra bu hukukçuları hakim ve ağır ceza hakimi yapıyorsunuz. Ağır ceza mahkemeleri, sizin komisyonlarınız gibi çalışıyor, davranıyor ve arkadaşlarınız bizi yargılıyor, ceza veriyor. İşte örnek bu. Allah muhafaza umarım siz de böyle hukukçuların eline düşmezsiniz."

"Siz, Semra Güzel ile ilahların istediği bir kurbanı yarattınız ve bu sizin vicdanınızda ağır bir leke olarak duracak." ifadesini kullanan Oluç, bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına değindi.

Hakkı Saruhan Oluç, konuşması sırasında kendisine "Sen PKK'nın yardakçısısın" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'a "Sen de sosyal medyada linç yapan bir grup başkanvekilisin. Sen FETÖ'nün yardakçısısın." karşılığını verdi. Bu sırada milletvekilleri arasında sözlü sataşmalar yaşandı.

Fotoğrafların basına yansımasından sonra yapılan linç saldırısının sadece Güzel'e değil, HDP'ye yönelik de yapıldığını belirten Oluç, "İktidarın amacının HDP'yi kapatmak olduğu açıktır. HDP milletvekillerinin Meclisten tasfiyesine yönelik olan ve özelde Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması ve sonrasında yaşanacak işlemler, Anayasa'ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır." diye konuştu.

Oluç'un savunmasın ardından açık oylamaya sunulan ilk rapor için 365 oy kullanıldı; 313 "kabul", 52 "ret" oyu kullanıldı ve Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı.

İkinci rapor üzerinde söz alan olmadı. Bu oylamada da 327 "kabul", 52 "ret" oyu ile Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı.

Oylamanın bitmesinin ardından HDP'li milletvekilleri, ellerindeki pankartlarla Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına tepki göstererek Genel Kuruldan ayrıldılar.

HDP'li milletvekilleri, Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını protesto etmek için, görüşmelerden önce Meclis bahçesinde yürüyüş yaptı. HDP'li milletvekilleri ellerinde "İrademe, vekilime dokuma" yazılı pankartlar taşıdı.

Öte yandan, Türkiye ile KKTC Arasında Kültürel İşbirliği Protokolünün İmzalanmasının Uygun Bulunmasına Dair Kanun Teklifi de Genel Kurulda kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin kabul edilmesinin ardından birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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