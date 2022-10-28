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Son dakika haberi Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde artış

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 72,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 78,34 artış gösterdi

Son dakika haberi Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde artış

H-ÜFE (2017=100) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2.55, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 72.26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107.01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 78.34 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK YÜZDE 140.57 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 140.57, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 95.83, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 64.65, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 88.65, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 79.98, idari ve destek hizmetlerde yüzde 95.28 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2.34 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1.14 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4.33 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2.85 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 7.42 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1.09 artış gerçekleşti.

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 18 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 9 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetleri yüzde 39.48, hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 43.46, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 57.09 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri yüzde 177.31, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 163.88, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 141.01 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 14 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 13 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetleri yüzde 8.23, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 6.41, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 5,56 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 70.46, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 20.31, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 8.47 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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