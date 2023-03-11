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HABERTURK.COM

HÜDA-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Başkanlık divanı toplantısında, daha önce yetkili kurullarımızda yaptığımız istişarelerde Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme karar aldık. Parlamento seçimlerinde ise görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

HÜDA-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, basın toplantısı düzenleyerek 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yapıcıoğlu, "Başkanlık divanı toplantısında, daha önce yetkili kurullarımızda yaptığımız istişarelerde Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme karar aldık. Parlamento seçimlerinde ise görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüşmesi hatırlatılarak, "Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na dahil olur mu? Buna dair bir gelişme var mı? Cumhur İttifakı genişler mi? sorusuna, "Öncelikle Cumhur İttifakı, birlik ve beraberlik anlayışının siyasetteki adresidir. Türkiye'nin bekası için yerli ve milli bir anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açıktır. Cumhur İttifakı çatısı altında, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz." demişti.