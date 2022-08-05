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Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İçişleri: 3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
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Son dakika haberi İçişleri: 3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, "Yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu" açıklamasında bulundu

Son dakika: İçişleri: 3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri: 3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2002 ve 2021 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 68'e yükseldi" denildi.

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