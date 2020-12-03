Kazada, iddiaya göre 34 TN 1851 plakalı İETT otobüsü 34 CGR 921 plakalı park halindeki kamyona çarptı. Olayda otobüste bulunan 2 yolcu hafif yaralandı.
DHA'nın haberine göre, yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı.
24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR