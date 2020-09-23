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Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Yapraklı Barajı ile Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki sulama maksadıyla kullanılan gölette yüzlerce balığın ölümü vatandaşları endişelendirdi. Yetkililer her iki olayla ilgili sudan örnek alarak, inceleme başlattı.

Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı İbecik köyü yolu üzerinde Kısık mevkiinde bulunan Yapraklı Barajı'nda yüzlerce İsrail sazanı türü ölü balık sahile vurdu. İhbar üzerine bölgeye giden Gölhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göl suyundan numune alarak analiz için Burdur İl Kontrol Laboratuvarı'na gönderdi. Yapılacak tahlil sonucunda göldeki balıkların ölüm sebebi ortaya çıkacak.

'20 YILDIR İLK DEFA KARŞILAŞTIM'

Yapraklı Baraj Gölü'nde yaklaşık 20 yıldır amatör olarak balık avladığını söyleyen Fikret Şenel, "Balık ölümlerinin sebebi benim tahminim oksijen yetersizliği. Çünkü barajda su azaldı. Başka bir nedeni olabileceğini düşünmüyorum. Gölde yaşayan diğer balık türlerinde değil, sadece İsrail sazanı dediğimiz türde ölümler var. 20 seneyi aşkındır burada balık tutuyorum. İlk defa böyle bir ölüm olayıyla karşılaştım. Diğer balık türlerinde yok ama bu türdeki balıklarda ölüm oldu. Çok üzücü" dedi.

Yapraklı Baraj Gölü

Yapraklı Baraj Gölü

BURSA'DA SULAMA GÖLETİ

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ise, sulama maksadıyla kullanılan gölette çok sayıda balık öldü. Vatandaşların daha önce de ölümlerin görüldüğünü anlattığı sulama kanalında numune alan yetkililer inceleme başlattı. Çevre dernekleri gölete gelerek drone ile inceleme yaptı.

Çalı Çevre ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emre Karagöz, "Şu an gölete su taşıyan derenin kenarındayız. Bu dere Atlas'tan Çalı'ya uzanan kollarla baraja ulaşıyor. Barajda son zamanlarda çok az su var. Bu dere üzerinde hidroelektrik santralinden kaynaklı bölge halkı kaygılıydı. Geçtiğimiz günlerde balık ölümleri ile karşı karşıya kaldık. Baraja belirli aralıklarla geldiğimizde düzenli ölümlerin yaşandığına şahitlik ettik. Şu anda arkamızda görülen suda maalesef onlarca balık öldü. Bu balıklar büyük ve bizi korkutuyor. Bu bölgede yaşayan insanların bahçeleri var ve bu bahçelerde domates, biber üretiyorlar. Meyve ağaçları var. Biz bu su ile mahsullerimizi suluyoruz. Suyumuza zarar gelmesinden endişeliyiz" dedi.

'BURASI NİLÜFER OVASI'NA SU TAŞIYAN BİR GÖLET'

Konu ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yetkililerin geldiğini belirten Karagöz, "Yetkililer sudan numune aldılar, ama sonucu daha paylaşmadılar. Onlardan da cevap bekliyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın müdahale etmesini istiyoruz. Burası Nilüfer ovasına su taşıyan bir gölet. Aşağıda Alaaddinbey, Tahtalı, Yaylacık, Ürünlü'ye kadar tarımsal faaliyet yapılıyor ve buradaki sular taşınıyor. Bugün balıkları öldüren şey insanlara da geçmesinden korkuyoruz. Oradaki sebze ve meyvelerden yiyen Bursalıların hayatı da tehlikedeyse bu büyük sıkıntı oluşturur. Biz deremizde yaşayan balıkların ölmesinden tedirginiz" şeklinde konuştu.