İkinci el oto satışında 'hülle' yapana ceza geliyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İkinci el araç satışlarında '6 ay, 6 bin km' kısıtlamasının getirilmesinin ardından '6001 km' araç ilanlarında artış yaşanmasının akabinde yeni bir düzenlemeye gidildi.

İkinci El otomobil satışında getirilen 6 bin kilometre şartını ihlal edenlere ceza artırılıyor. Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satışı yapan internet sitelerindeki ilanları takibe aldı.

Bu kapsamda, 6 bin kilometre şartını ihlal edenlere 300 bin liraya kadar ceza kesilecek.

Ticaret Bakanlığı'nın otomobil alım satımına getirdiği ikinci el araçların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılamayacağına ilişkin düzenleme 15 Eylül'de yürürlüğe girmişti.

Bakan Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rent-a-car’lar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz. Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alsın. Gerçek anlamda ikinci el olacaktır böylece" ifadelerini kullanmıştı.

* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.