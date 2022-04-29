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Haberler Gündem Trafik Son dakika: İkitelli'de otobüs, servis, kamyonet birbirine girdi!
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Son dakika haberi İkitelli'de otobüs, servis, kamyonet birbirine girdi!

İkitelli'de İETT otobüsü, servis aracı ve bir kamyonet çarpıştı. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika: İkitelli'de otobüs, servis, kamyonet birbirine girdi!
İkitelli'de otobüs, servis, kamyonet birbirine girdi!
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İHA

İkitelli'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsüyle birlikte 4 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Otobüste bulunan bazı yolcuların yaralandığı kaza nedeniyle trafikte de yoğunluk yaşandı. Trafik yoğunluğu dronela görüntülendi.

Edinilin bilgiye göre kaza saat 11.15 sıralarında İkitelli'de meydana geldi. Yolcularıyla seyir halindeki 34 TP7930 plakalı İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle havalimanından yolcu getiren 34 BVC 837 servis aracına çarptı. Kazaya 34 SN 9727 otomobil ile 34 VH 9127 plakalı bir kamyonet de karıştı. Feci kazada İETT otobüsünde bulunan bazı yolcular yaralandı.

Kazanın hemen ardından otobüsten çıkan yolcular, kendilerini yol kenarına attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafikte de yoğunluk yaşandı. Öte yandan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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