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İnfaz düzenlemesine ilişkin paketin bugün saat 15.00'te AK Parti ve MHP tarafından açıklanması bekleniyor. Pakette uyuşturucu suçları, cinsel suçların olmadığı öğrenildi.

Paketi AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve MHP heyeti açıklayacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız hemen hemen çalışmayı bitirmişlerdi. Artık grubumuz Meclis gündemine hakim. Çok hızlı bir şekilde öyle bir şey olursa komisyona gelir ve ülkemiz için en iyi düzenleme olur diye düşünüyorum" demişti. Kaç kişiyi kapsayacağı konusunda konuşan Gül, "Süreçte çok şey söylendi, doğrusunu Meclis'te kanun teklifi verildiğinde, yasalaştığında göreceğiz" diye konuşmuştu.

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