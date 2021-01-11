İş yerinde feci yangın! Alevler gökyüzüne yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi: İş yerinde feci yangın! Alevler gökyüzüne yükseldi - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Bursa'da yangın dehşeti! Alevler gökyüzüne yükseldi

Bursa'da şehir merkezinde bir lastikçide başlayan yangın, yanındaki 3 iş yerine de sıçradı. Alevler gökyüzüne yükselirken, siyah dumanlar şehrin birçok yerinden görüldü

Son dakika haberi: İş yerinde feci yangın! Alevler gökyüzüne yükseldi - Haberler
İş yerinde feci yangın! Alevler gökyüzüne yükseldi
0:00 / 0:00

Yangın, saat 13.15 sıralarında bir lastik dükkanında meydana geldi. İş yerinin üst katındaki kullanılmayan lastikler alev alınca yangın yan tarafında bulunan tabelacı ve yedek parça satan 2 iş yerine de sıçradı.

İHA'nın haberine göre, alevler gökyüzünü kaplarken çevredeki esnaf ve arka taraftaki evlerde yaşayanlar büyük korku yaşadı. Bursa Büyükşehir Belediyesine ait bir merdivenli 9 itfaiye aracı yangını yarım saatte söndürdü.

Yanan malzemelerin lastik ve plastik olması sebebiyle gökyüzüne yükselen dumanlar her yerden görülürken, olay yerine UEDAŞ ve 112 ekipleri de sevk edildi.

Yangın nedeniyle Bursa - İstanbul yolu üzerinde trafik oluşurken polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberleri: AK Partili Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki
GÜNDEMAK Partili Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki
SON DAKİKA: Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı
GÜNDEMBekçi cinayetinden yasak aşk çıktı
SON DAKİKA! Güleda Cankel olayı nedir? Güleda Cankel cinayetinde son gelişme
GÜNDEMGüleda Cankel cinayetinde önemli gelişme!
18 KİLO! Son dakika: Kuyumcu soygunu anbean kamerda!
GÜNDEMKameraya yansıdı! Tam 18 kilo altın!
Son dakika haberleri: Bahçeli'den bir kez daha 'HDP kapatılsın' çağrısı - Haberler
GÜNDEMBahçeli'den bir kez daha 'HDP kapatılsın' çağrısı
O ilde vaka sayıları 3 binden 300'e düştü - Haberler
GÜNDEMO ilde vaka sayıları 3 binden 300'e düştü
KARAR! Son dakika haberleri: Adnan Oktar'a 1075 yıl hapis cezası
GÜNDEMAdnan Oktar'a 1075 yılı aşkın hapis cezası
Son dakika haberi: Ege'de bugün ve yarın fırtına bekleniyor - Haberler
GÜNDEMEge'de bugün ve yarın fırtına bekleniyor
Ümitcan Uygun hakkında son dakika gelişme: Sevk edildi!
GÜNDEMÜmitcan Uygun adliyeye sevk edildi
Lübnanlı annenin velayet gözyaşları
GÜNDEMLübnanlı annenin velayet gözyaşları