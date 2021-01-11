İş yerinde feci yangın! Alevler gökyüzüne yükseldi 0:00 / 0:00

Yangın, saat 13.15 sıralarında bir lastik dükkanında meydana geldi. İş yerinin üst katındaki kullanılmayan lastikler alev alınca yangın yan tarafında bulunan tabelacı ve yedek parça satan 2 iş yerine de sıçradı.

İHA'nın haberine göre, alevler gökyüzünü kaplarken çevredeki esnaf ve arka taraftaki evlerde yaşayanlar büyük korku yaşadı. Bursa Büyükşehir Belediyesine ait bir merdivenli 9 itfaiye aracı yangını yarım saatte söndürdü.

Yanan malzemelerin lastik ve plastik olması sebebiyle gökyüzüne yükselen dumanlar her yerden görülürken, olay yerine UEDAŞ ve 112 ekipleri de sevk edildi.

Yangın nedeniyle Bursa - İstanbul yolu üzerinde trafik oluşurken polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.