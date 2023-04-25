Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: İstanbul Avcılar'da genç kadını hayattan koparan binada kirişlerin kırıldığı ortaya çıktı!
ABONE OL

Avcılar'da öldüren binada boruların geçmesi için kirişlerin kırıldığı ortaya çıktı!

İstanbul Avcılar'da binadan düşen beton parçasının 38 yaşındaki Mahbup Uzunay'ı hayattan kopardığı feci olayda ortaya çıkan detaylar şoke etti. Buna göre yapılan incelemede binada boruların geçmesi için kirişlerin kırıldığı belirlendi

Son dakika haberi: İstanbul Avcılar'da genç kadını hayattan koparan binada kirişlerin kırıldığı ortaya çıktı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Avcılar'da beton parçasının düşerek bir kadının ölümüne neden olduğu 37 yıllık binanın tahliye edilmesine karar verildi. Binanın bodrum katında yapılan incelemede kolonlardaki demirlerin korozyona uğradığı, bazı kirişlerin delinerek boru geçirildiği belirlendi.

DHA'nın haberine göre tahliye nedeniyle bina sakinleri arasında tartışma çıktı. Avcılar'da Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın dış cephesinden düşen beton Mahbup Uzunay (38)'ın ölümüne neden oldu.

Cenazesi dün gece Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Edirne'ye götürülen kadının ölümü ardından polis ve Avcılar Belediyesi ekipleri inceleme başlattı.

BİNA SAKİNLERİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekibinin ardından Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekipleri bu sabah binanın bodrum katına inerek inceleme yaptı. Çalışmada kirişlerin boruların geçmesi için delindiği veya kesildiği, taşıyıcı kolonlarda dökülmeler olduğu, açığa çıkan demirlerde de korozyon oluştuğu tespit edildi.

Avcılar Belediyesi ekibinin incelemesi ardından 1986 yılında ruhsat alan 4 katlı binanın riskli olduğu göz önüne alınarak tahliye için tebligat yapılmaya başlandı.

Binada oturanlar bu karara tepki gösterdi. Binanın sağlam olduğunu savunmayan ancak, hemen burayı boşaltmalarının imkansız olduğunu belirten bina sakinleri ile 6 ay önce dairesini boşaltan kadın arasında tartışma çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Mahbup Uzunay'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Binada bilirkişi incelemesinin yapılacağı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İşlem hacmi 550 milyon... Son dakika: Yasa dışı bahis operasyonunda "kuzenlere" kelepçe - Güncel haberler
GÜNDEM Yasa dışı bahis operasyonunda "kuzenlere" kelepçe!
Son dakika haberler: Nurcan'ın yardım çığlığı! "Bu beni öldürecek!" - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Nurcan'ın yardım çığlığı! "Bu beni öldürecek!"
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler 2023 Nisan ayı PPK toplantısında! Merkez Bankası faiz beklentisi ne?
GÜNDEM Nisan ayı faiz kararı için gözler PPK toplantısında!
45 bin öğretmen atama takvimi 2023: Tarih açıklandı! 45 bin öğretmen ataması kontenjanları branş dağılımı ve tercih tarihleri
GÜNDEM 45 bin öğretmen ataması tarihi belli oldu!
Kayıp kişi baraj gölünde ölü bulundu
GÜNDEM Kayıp kişi baraj gölünde ölü bulundu
İstanbul'daki kaçak göçmen operasyonunda ev sahiplerine 218 bin lira - Güncel haberler
GÜNDEM Göçmen operasyonunda ev sahiplerine 218 bin lira ceza
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Oy kullanma yerleri ve sandık numaraları
GÜNDEM Seçmen kağıtları bekleniyor
Kartal’da denize düşen üç kişiden biri kayıp!
GÜNDEM Kartal’da denize düşen üç kişiden biri kayıp!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar! 3 bin 500 engelli öğretmen ataması gerçekleşti
GÜNDEM 3 bin 500 engelli öğretmen ataması gerçekleşti
Malatya'da 28 bin depremzede konteyner kentlere yerleştirildi! Malatya'da son durum nedir?
GÜNDEM Malatya'da 28 bin depremzede konteyner kentlere ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.