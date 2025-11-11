Habertürk
        Son dakika haberi: İstanbul'da sağanak ve trafik!

        İstanbul'da sağanak ve trafik!

        İstanbul'da yağmur etkili oldu. Sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. İBB verilerine göre sabah saatlerinde yoğunluk yüzde 74'e kadar ulaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 09:28 Güncelleme: 11.11.2025 - 09:31
        İstanbul'da sağanak ve trafik!
        Sabah saatlerinde etkili olan yağış İstanbul trafiğinde yoğunluğa neden oldu. Cevizlibağ'da da sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

        DHA'nın haberine göre İBB verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 74’e ulaştı.

        ANA ARTERLERDE YOĞUNLUK

        İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış, trafiği olumsuz etkiledi. İşe gidiş saatlerinde ana arterlerde trafik yoğunluğu arttı.

        İBB trafik yoğunluk haritasına göre kent genelindeki yoğunluk oranı yüzde 74’e kadar çıktı. Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan bazı vatandaşlar işe giderken şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı. Tedbirsiz çıkanlar ise aniden başlayan yağışta ıslanmaktan kurtulamadı. Yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

