İstanbul'un orta yerinde dehşet saçtı!

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İstanbul Bahçelievler'de alkollü olduğu ortaya çıkan bir kişi polisin üzerine araç sürdü, ezmeye çalıştı.

Alkol aldıkları belirlenen bir kişi etrafa rastgele ateş açıp bağırmaya başladı. İşçiler önce uyardı ardından polise haber verdi.

Polis saldırganı durdurmak için havaya ateş açtı ama saldırgan omzundan yaralandığı halde durmak bilmedi. Kamyonetine atlayan saldırgan bu kez de aracı polislerin üzerine sürdü, polisleri ezmeye çalıştı.

16 suçtan sabıkalı olduğu belirlenen şahıs aracının lastiklerinin patlaması sonucunda yakalanarak gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi.