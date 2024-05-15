Son dakika haberi İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem
İzmir Karaburun'da saat 07.57 de 8 km derinlikte 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Giriş: 15.05.2024 - 08:10 Güncelleme: 15.05.2024 - 08:19
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 07.57'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8 kilometre olarak ölçülürken, depreme en yakın yerleşim yeri ise 45.60 kilometre ile İzmir'in Karaburun ilçesi oldu.
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