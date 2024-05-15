Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 07.57'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8 kilometre olarak ölçülürken, depreme en yakın yerleşim yeri ise 45.60 kilometre ile İzmir'in Karaburun ilçesi oldu.