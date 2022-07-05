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Son dakika haberi İzmir Menderes Belediye Başkanı gözaltında

İzmir Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç gözaltına alındı.

Son dakika: İzmir Menderes Belediye Başkanı gözaltında
İzmir Menderes Belediye Başkanı gözaltında
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DHA

İzmir Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç gözaltına alındı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında elde edilen belgelerin incelenmesi sonucunda Özdere'de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına izin verildiği belirlendi.

Karşılığında ise Bodrum ilçesinde bulunan iki adet villanın aracılar kullanılarak 'rüşvet' olarak verildiği iddiasıyla ilgili Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç, mimarlık şirketinin sahibi ve otel müdürü gözaltına alındı.

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