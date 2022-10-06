Kadın Süper Ligi'nde kura çekimi yapıldı

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen fikstür çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Nüket Küçükel Ezberci ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.

İki grupta toplam 19 takımın mücadele edeceği Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon, 15-16 Ekim'de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. İlk yarının 18 Aralık'ta tamamlanacağı ligde ikinci devre, 8 Ocak 2023'te start alacak. Play-off müsabakalarının 12 Mart 2023'te başlayacağı Kadın Futbol Süper Ligi'nde final karşılaşması ise 30 Nisan 2023'te oynanacak.

A Grubu'nda 9, B Grubu'nda ise 10 takım yer alacak. Normal sezonu ilk 7'de tamamlayan ekipler, play-off oynama hakkı elde edecek. Gruplarını lider bitiren 2 takım ise direkt çeyrek finale yükselecek.

A Grubu'nda 8 ve 9. sırada bulunan takımlar ile B Grubu'nda 8, 9 ve 10. basamakta yer alan ekipler küme düşecek.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde gruplar ve ilk hafta maç programı şöyle:

A Grubu: Hatayspor, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Hakkarigücüspor, Dudulluspor, Fatih Vatanspor, Altay, ALG Spor, Beşiktaş Vodafone, Wulfz Fatih Karagümrük

B Grubu: Adana İdmanyurduspor, ABB Fomget, Amed Sportif Faaliyetler, Kireçburnu, Ataşehir Belediyespor, Konak Belediyespor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray Petrolofisi, Bitexen 1207 Antalyaspor

1. hafta

A Grubu:

Altay-Beşiktaş Vodafone

ALG Spor-Hatayspor

Wulfz Fatih Karagümrük-Karadeniz Ereğli Belediyespor

Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor

Not: Dudulluspor, birinci haftayı bay geçecek.

B Grubu:

Galatasaray Petrolofisi-Trabzonspor

Amed Sportif Faaliyetler-Konak Belediyespor

Adana İdmanyurduspor-Fenerbahçe

Ataşehir Belediyespor-Kireçburnu

Bitexen 1207 Antalyaspor-ABB Fomget