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Kadın Süper Ligi'nde kura çekimi yapıldı

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kura ve fikstür çekimi gerçekleştirildi

Kadın Süper Ligi'nde kura çekimi yapıldı

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen fikstür çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Nüket Küçükel Ezberci ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.

İki grupta toplam 19 takımın mücadele edeceği Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon, 15-16 Ekim'de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. İlk yarının 18 Aralık'ta tamamlanacağı ligde ikinci devre, 8 Ocak 2023'te start alacak. Play-off müsabakalarının 12 Mart 2023'te başlayacağı Kadın Futbol Süper Ligi'nde final karşılaşması ise 30 Nisan 2023'te oynanacak.

A Grubu'nda 9, B Grubu'nda ise 10 takım yer alacak. Normal sezonu ilk 7'de tamamlayan ekipler, play-off oynama hakkı elde edecek. Gruplarını lider bitiren 2 takım ise direkt çeyrek finale yükselecek.
A Grubu'nda 8 ve 9. sırada bulunan takımlar ile B Grubu'nda 8, 9 ve 10. basamakta yer alan ekipler küme düşecek.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde gruplar ve ilk hafta maç programı şöyle:

A Grubu: Hatayspor, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Hakkarigücüspor, Dudulluspor, Fatih Vatanspor, Altay, ALG Spor, Beşiktaş Vodafone, Wulfz Fatih Karagümrük
B Grubu: Adana İdmanyurduspor, ABB Fomget, Amed Sportif Faaliyetler, Kireçburnu, Ataşehir Belediyespor, Konak Belediyespor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray Petrolofisi, Bitexen 1207 Antalyaspor

1. hafta
A Grubu:
Altay-Beşiktaş Vodafone
ALG Spor-Hatayspor
Wulfz Fatih Karagümrük-Karadeniz Ereğli Belediyespor
Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor
Not: Dudulluspor, birinci haftayı bay geçecek.
B Grubu:
Galatasaray Petrolofisi-Trabzonspor
Amed Sportif Faaliyetler-Konak Belediyespor
Adana İdmanyurduspor-Fenerbahçe
Ataşehir Belediyespor-Kireçburnu
Bitexen 1207 Antalyaspor-ABB Fomget

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