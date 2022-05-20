Kalbi durdu! Midesi ters döndü! Korkunç olay! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Kalabak Mahallesi’nde oturan İbrahim ve Gülşen Diri çiftinin 3 çocuğundan biri olan 5 yaşındaki Oğuzhan, mide bulantısı sonucu hastaneye kaldırıldı.

8 KEZ KALBİ DURDU, AMELİYATA ALINDI

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, süreçte kalbi 8 kez durdu. Tedavisine Balıkesir’de devam edildi. Burada da ameliyata alındı.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Ancak yoğun bakımdan çıkamadı. Oğuzhan, Kalabak Mahallesi’nde Belediye Başkanı Emin Ersoy’un da katıldığı mahalle camisinde kılınan ikindi namazı sonrası gözyaşları içinde toprağa verildi.

BU YIL ANAOKULUNA GİDECEKTİ

Oğuzhan’ın bu sene anaokuluna gideceği öğrenildi.