Kandil'e operasyon! Sözde Kerkük sorumlusu öldürüldü 0:00 / 0:00

Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Kerkük alan sorumlusu "Delil Siirt" kod Mehmet Hatip Arıtürk, Kandil’de etkisiz hale getirildi.

Faaliyetleri MİT tarafından tespit edilen Mehmet Hatip Arıtürk, MİT - TSK operasyonu neticesinde Kandil’de etkisiz hale getirildi.

SİCİLİ KABARIK

Terörist Delil Siirt’in; 2015 yılında PKK/KCK’nın Suriye/Afrin’deki sivillere yönelik pek çok eylemin organizasyonunda yer aldığı, 2016 yılında Kerkük’te görevlendirilerek, PKK/KCK’nın “diğer ülkelerden temin ettiği” ve ülkemize yönelik eylemlerde kullanılan füze ve ağır silah mühimmatı temini faaliyetlerinde yer aldığı, ayrıca istihbarat faaliyetlerini organize ettiği, son olarak Kandil Alanı’nda üst düzey yönetici görevlendirmekte zorlanan terör örgütü yönetiminin kararı ile Kerkük Alan Sorumluğunun yanında Kandil Sahası İdeolojik Alan Sorumluluğu görevini de yürüttüğü öğrenildi.