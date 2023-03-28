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Haberler Gündem 3. Sayfa Bir kadın cinayeti haberi daha! Karısını öldürüp kayınvalidesini ağır yaraladı! - Son dakika haberler
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Karısını öldürüp kayınvalidesini bıçakladı!

Yozgat'ta, boşanma aşamasında olan 30 yaşındaki M.T., eşi Rabia T.'yi bıçaklayarak öldürdü, kayınvalidesi G.G.'yi ise ağır yaraladı. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan M.T., polis tarafından gözaltına alındı

Bir kadın cinayeti haberi daha! Karısını öldürüp kayınvalidesini ağır yaraladı! - Son dakika haberler
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AA

Yozgat'ta, Merkez Şeyh Osman Mahallesi Fırat Çakıroğlu Caddesi'nde, ailesinin evinde kalan Rabia T. ile boşanma aşamasındaki kocası M.T. (30) arasında tartışma çıktı.

EŞİNİ VE KAYINVALİDESİNİ BIÇAKLADI

AA'da yer alan habere göre M.T, kavgaya dönüşen olayda eşi ve kayınvalidesi G.G'yi bıçakladıktan sonra kaçtı.

EŞİ ÖLDÜ, KAYINVALİDESİNİN DURUMU AĞIR

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Rabia T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan G.G, Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Şüpheli M.T. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cenaze, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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