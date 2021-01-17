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Son dakika haberler... Kocaeli Valisi Yavuz, dağlık bölgede doktorun kaybolması olayını çok yönlü araştırdıklarını söyledi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kartepe ilçesinde dağlık bölgede kaybolan Doktor Uğur Tolun'u bulmak için başlatılan arama çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Olayı çok yönlü araştırıyoruz, sadece saha araştırması değil, diğer yönleriyle de olayı inceliyoruz" ifadelerini kullandı

Son dakika haberi: Kayıp doktor hakkında önemli açıklama! - Haberler
Kayıp doktor hakkında önemli açıklama!
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AA

Kartepe ilçesinde AFAD'ın mobil kriz masasını ziyaret eden Vali Yavuz, daha sonra arama faaliyetlerinin yoğunlaştırıldığı noktada arama kurtarma ekipleriyle bir araya geldi.

AA'nın haberine göre Yavuz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbarın yapıldığı ilk andan itibaren koordinasyonlarında bulunan tüm birimlerin detaylı ve titiz çalışma yürüttüğünü anlattı.

Toplamda 218 personel, 70 araç, drone ve arama köpekleriyle bölgenin tamamını taradıklarını dile getiren Yavuz, "Aracın, bölgede çok fazla yerleşim yeri olması nedeniyle bir yere park edilmiş olabileceği ihtimalini de değerlendiriyoruz. Titiz bir çalışma yapılıyor, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun yakın ilgisiyle emniyet, jandarma, AFAD ve devletin tüm imkanıyla sahadayız. Dileğimiz, temennimiz en kısa zamanda kendisine ulaşmak." diye konuştu.

"ULAŞINCAYA KADAR ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Yavuz, arama kurtarma ekiplerinin can güvenliğini dikkate alarak çalışmaları sürdürdüklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ulaşıncaya kadar arama kurtarma faaliyetlerimiz devam edecek. Arkadaşlarla sürekli görüşüyoruz, hava şartları bozulduğunda ara veriyoruz, uygun olduğu zamanlarda devam ediyoruz. Olayı çok yönlü araştırıyoruz, sadece saha araştırması değil, diğer yönleriyle de olayı inceliyoruz.

Bilgi, görgü sahibi olanlar olabilir, böyle dönemlerde yapılacak ihbarlar da çok önemli. Bölgedeki her nokta, bize yardımcı olabilecek her bilgi değerlendiriliyor. Akla gelebilecek her noktaya bakıyoruz."

Başiskele ilçesindeki özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Uğur Tolun (51),13 Ocak'ta aracıyla Kartepe'ye gitmişti. Tolun'un en son Maşukiye'de görüldüğü ve bir daha haber alınamadığı ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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