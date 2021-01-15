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Son dakika haberler... Kocaeli'nde kaybolan doktor için seferberlik!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dün aracıyla gezmeye çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan doktor Uğur Tolun'u (51) arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, bölgede yaklaşık 16 kilometrelik alanda arama çalışması başlattı

Son dakika haberi: Kayıp doktor için seferberlik! - Haberler
Kayıp doktor için seferberlik!
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DHA

Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, dün Kartepe ilçesinde bulunan evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

DHA'nın haberine göre, geçen yıl beyin kanaması geçirdiği için tedavi gören Uğur Tolun’un aracıyla en son Kartepe ilçesi Derbent bölgesinde görüldüğü belirtilirken, Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri dün bölgede arama çalışması yaptı.

Kuzuyayla mevkiinde devam eden arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Dün akşam saatlerinde arama çalışmaları sonlandırıldı. Uğur Tolun’un aracının hangi yöne gittiğinin belirlenmesi için mobese, Plaka Tanıma Sistemi ve cep telefonu sinyallerine bakıldı.

Bugün sabah saatlerinde Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla arama çalışmaları yeniden başladı. Ekipler Maşukiye bölgesinde yaklaşık 16 kilometre boyunca oteller bölgesine kadar çalışmaları sürdürecek.

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