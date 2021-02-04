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Son dakika haberler... Çanakkale'de kayıp tıp fakültesi öğrencisi ölü bulundu

Çanakkale'de kahreden bir olay yaşandı. Hacettepe Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek (23),ailesiyle yazlık evlerine gittiği Ayvacık ilçesi Kocaköy köyünde kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından arama çalışması başlatılan üniversite öğrencisi gencin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberi: Kayıp tıp öğrencisinden acı haber! - Haberler
Kayıp tıp öğrencisinden acı haber!
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DHA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından arama çalışması başlatılan üniversite öğrencisi gencin cansız bedenine ulaşıldı.

AA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Kocaköy köyünde ailesiyle yaşayan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek (23),dün akşam sitenin bahçesindeki sahada basketbol oynamak üzere çıktı.

Akşam eve dönmeyen çocuklarının durumundan şüphelenen baba Mükremin ile anne Nadire Şimşek, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine Kaan Şimşek'in en son görüldüğü bölgede, jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kayıp gencin babası Mükremin Şimşek, yaptığı açıklamada, oğlunun her gün sitelerinin bahçesindeki basketbol sahasında top oynadığını, bazı günler de doğa yürüyüşleri yaptığını söylemişti. Şimşek, şunları anlatmıştı:

"Pazartesi günü sınavı var, ona hazırlanıyordu. Evden uzaktan eğitimine devam ediyordu. Dün de biraz top oynadı. Daha sonra eve gelip yanına 2 poğaça, 1 şişe su ve 1 muz alıp annesine 'ben biraz yürümeye gidiyorum' diyor. Sonra akşam eve dönmedi. Beşiktaş maçı vardı, kesinlikle kaçırmazdı. Devre arası olunca eşime, 'bu işte bir terslik var' dedim. Kaan maçı kesinlikle kaçırmazdı. Ben çıkıp baktım sahanın ışıkları kapalı. Tüm siteye haber verip aradık, ardından jandarmaya bilgi verdik."

Şimşek, kaybolan oğullarının 4 çocuğundan en küçüğü olduğunu, bir çocuklarını ise 17 yaşında kanser nedeniyle kaybettiklerini sözlerine eklemişti.

ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Kaan Şimşek'in cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince evinden iki kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.

Gencin cansız bedeni, olay yerindeki ilk incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Şimşek'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

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