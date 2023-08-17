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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale'de iki kişi arasında çıkan kıskançlık kavgası cinayetle bitti! - Haberler

        Kıskançlık kavgası cinayetle bitti!

        Çanakkale'de, 2 kişi arasında kıskançlık sebebiyle çıkan tartışma sonucunda bir kişi bıçaklandı. Bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 12:01
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        Kıskançlık kavgası cinayetle bitti!
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyünde, dün gece saat 23.30 sıralarında köy merkezinde yaşanan olayda, H.K. (40) ile Alpay Çankırı (25) arasında tartışma yaşandı.

        KAVGADA BIÇAKLA YARALANDI

        İHA'da yer alan habere göre kıskançlık nedeniyle başladığı iddia edilen olayda H.K., Alpay Çankırı’yı bıçakla yaraladı.

        GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

        Karın bölgesinden ağır yaralanan Çankırı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Çankırı, hastanede doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma, şüpheli H.K.’yi gözaltına aldı.

        #Çanakkale
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