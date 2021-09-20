Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi...





— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 20, 2021



"İLK DOZ AŞIDA ÖNEMLİ MESAFE KAYDETTİK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: GÜNLÜK COVİD-19 TABLOMUZ DEĞİŞTİ. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik.

Ayrıntılar gelecek...











KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!