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Haberler Dünya Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası saraydan yeni açıklamalar
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Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesine ilişkin saraydan yeni açıklama

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası Buckingham Sarayı'ndan yeni açıklamalar yapıldı. Açıklamada cenazenin tam tarihinin zamanı gelince açıklanacağı ifade edilirken, Kral III. Charles bugünden Kraliçe'nin cenazesinden 7 gün sonrası boyunca kraliyet yası gerçekleştirileceğini açıkladı. Ayrıca bugün İngiltere saati ile saat 13.00'da Kraliçe'nin her yaşı kadar topçu ateşi yapılacağı açıklandı.

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası saraydan yeni açıklamalar
Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesine ilişkin yeni açıklama
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HABERTURK.COM

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliyet üyelerinin yas sürecinin Kraliçe'nin cenazesinden sonraki 7 gün boyunca devam edeceği açıklandı. Yas oyunca tüm kraliyet binalarında bayrakların yarıya indirilmiş olacağı da belirtildi.

CENAZE TARİHİ NETLEŞMEDİ

Hyde Park'ta yerel saatle 13.00'da 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe anısına yaşı kadar topçu atışı yapılacağı da ifade edildi.

Yapılan açıklamada cenazenin ne zaman yapılacağı ifade edilmese de Kraliçe'nin ölümünden 11 gün sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

KRALİÇE'NİN ÖLÜMÜ

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, dün 96 yaşında hayatını kaybetmişti. Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabethin, İskoçyadaki Balmoral Kalesinde hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.
Kraliçe'nin naaşının yarın başkent Londraya götürüleceği denilmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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