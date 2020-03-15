Macaristan'da koronavirüse bağlı ilk ölüm meydana geldi. Yapılan açıklamaya göre; 75 yaşındaki bir Macar vatandaşı, şiddetli pnömoni (zatürre) ve koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

5 BİN 960 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 160 bine yaklaştı.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 159 bin 645 olarak güncelledi. Siteye göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 5 bin 960 kişi öldü, 75 bin 957 kişi ise iyileşti.

Çin ana karasında 3 bin 199, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 4, İtalya'da 1441, İran'da 724, İspanya'da 196, Güney Kore'de 75, Fransa'da 91, ABD'de 60, Japonya'da 29, İngiltere'de 21, Irak'ta 10, İsviçre'de 14, Almanya'da 9, Hollanda'da 12, San Marino'da 5, Filipinler'de 11, Endonezya 5, Avustralya'da 5, Belçika'da 4, Yunanistan'da 4, Cezayir'de 4, Norveç'te 3, Polonya'da 3, Lübnan'da 3, İsveç'te 2, İrlanda'da 2, Mısır'da 2, Hindistan'da 2, Arjantin'de 2, Bulgaristan'da 2, Ekvador'da 2, Danimarka, Avusturya, Kanada, Slovenya, Tayland, Lüksemburg, Tayvan, Panama, Arnavutluk, Azerbaycan, Fas, Ukrayna, Guyana, Sudan'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İŞTE ÜLKELERE GÖRE VAKA SAYILARI

Çin ana karasında 80 bin 778, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 145 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 59 kişide Kovid-19 tespit edildi.

"Worldometer"de yer alan diğer ülke ve bölgelerdeki vaka sayıları şöyle: "İtalya 21 bin 157, İran 13 bin 938, Güney Kore 8 bin 162, İspanya 6 bin 391, Almanya 5 bin 142, Fransa 4 bin 499, ABD 3 bin 45, Japonya 1501, İsviçre 1376, Norveç 1198, İngiltere 1140, İsveç 981, Hollanda 959, Belçika 886, Danimarka 864, Avusturya 800, Malezya 428, Katar 337, Avustralya 299, Kanada 252, Finlandiya 244, Çekya 231, Yunanistan 228, Bahreyn 212, Singapur 212, İsrail 200, Slovenya 181, Portekiz 169, İzlanda 161, Brezilya 151, Filipinler 140, Estonya 135, Romanya 131, İrlanda 129, Endonezya 117, Tayland 114, Kuveyt 112, Polonya 111, Irak 110, Mısır 110, Hindistan 107, Suudi Arabistan 103, San Marino 101, Lübnan 99, Birleşik Arap Emirlikleri 86, Şili 61, Lüksemburg 59, Rusya 59, Slovakya 54, Vietnam 53, Güney Afrika 51, Cezayir 48, Hırvatistan 46, Sırbistan 46, Arjantin 45, Bulgaristan 43, Panama 43, Peru 43, Meksika 41, Brunei 40, Arnavutluk 38, Pakistan 38, Filistin 38, Macaristan 32, Gürcistan, Letonya 30, Ekvador 28, Belarus 27, Kosta Rika 27, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 26, Senegal 24, Kolombiya 24, Ermenistan 23, Bosna Hersek 21, Malta 21, Umman 20, Azerbaycan 19, Kuzey Makedonya 19, Fas 18, Tunus 18, Afganistan 16, Maldivler 13, Moldova 12, Dominik Cumhuriyeti 11, Sri Lanka 11, Faroe Adaları 11, Bolivya 10, Martinik 10, Venezuela 10"

VAKA SAYISI 10'UN ALTINDA KALAN ÜLKELER

Vaka sayısı 10'un altında kalan ülke ve bölgeler de şöyle sıralandı: "Litvanya, Yeni Zelanda, Jamaika, Kazakistan, Kamboçya, Ürdün, Fransız Guyanası, Lihtenştayn, Paraguay, Reunion Adası, Türkiye, Uruguay, Bangladeş, Fildişi Sahili, Küba, Porto Riko, Ukrayna, Burkina Faso, Manş Adaları, Fransız Polinezyası, Gana, Guadelup, Guam, Honduras, Monako, Nijerya, Aruba, Kamerun, Çuraçao, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Namibya, Saint Lucia, Saint Martin, Seyşeller, Trinidad ve Tobago."