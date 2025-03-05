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        Haberler Gündem SON DAKİKA HABERİ: Mansur Yavaş: Barış isteriz ama...

        Mansur Yavaş: Barış isteriz ama...

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Barışı, huzuru istemeyen olur mu? Hepimizin evladı var, elbette isteriz ama suç işleyenler cezasını çekecek. Silahını bırakacak; öyle gömme, ateşkes falan değil, Türkiye'nin adaletine teslim olacak" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:51 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:51
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        Mansur Yavaş: Barış isteriz ama...
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şereflikoçhisar ilçesinde şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri için düzenlenen iftar programına katıldı.

        "PKK'LILAR SAYAÇ OKUYACAK DEMİŞLERDİ"

        DHA'daki habere göre burada konuşan Yavaş, "Seçimden önce şunu söylediler; 'Mansur Yavaş, kazanırsa PKK'lılar sayaç okuyacak.' Şimdi görüyorsunuz o lafların nereye geldiğini. Şu anda korkutmak için öcü olarak gösterdikleriyle el sıkışma kıvamına geldiler. Biz bunu seçimlerden önce söyledik, bunun böyle olacağını.

        "ELBETTE KAN AKMASINI İSTEMEYİZ"

        Dolaysıyla biz, memleketimizin huzurundan başka bir şey düşünmüyoruz. Elbette kan akmasını hiçbir zaman istemeyiz. Burada da çok sevgili şehit ailelerimiz, gazi ve gazi ailelerimiz ve yakınları var. Eğer Türkiye'de 'çözüm' dedikleri veya artık ne diyorlarsa ikide bir, 'Terörsüz Türkiye' falan diyorlar. Bunu söylerlerken 'Şehitlerimizi ve gazilerimizi asla üzecek bir şey yapmayacağız' diyorlar.

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        "ÖNCE SİZDEN HELALLİK ALACAKLAR"

        Ben de burada şehit ve gazi ailelerine soruyorum; hiç size soran, danışan oldu mu? Olmadı değil mi? Öncelikle sizden gelip helallik alacaklar, ondan sonra masaya oturacaklarsa öyle oturacaklar. Böyle kalkıp hamasi laflarla 'Sadece ve sadece barış istiyoruz, huzur istiyoruz' diyorlar. Barışı, huzuru istemeyen olur mu?

        "TÜRKİYE'NİN ADALETİNE TESLİM OLACAKLAR"

        Hepimizin evladı var, elbette isteriz ama suç işleyenler cezasını çekecek. Silahını bırakacak; öyle gömme, ateşkes falan değil, Türkiye'nin adaletine teslim olacak. Ondan sonra TBMM sizlerin de fikrini almak suretiyle neye karar verecekse ona karar verecek" dedi.

        ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

        Yavaş, iftar programından sonra Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak ile birlikte 2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Sercan Bulak'ın ailesini ziyaret etti.

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