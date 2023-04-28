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Son dakika haberi Mardin'de çatışma: 1 asker şehit

İçişleri: Mardin Nusaybin'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 jandarma personelimiz şehit oldu, 1 jandarma personelimiz de yaralandı

Son dakika haberi Mardin'de çatışma: 1 asker şehit
AA

İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok Dağı bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çıkan çatışmada 1 jandarma personelinin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bagok Dağı bölgesinde dün başlatılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı operasyonu kapsamında, bugün bir grup terörist ile çıkan çatışma sonucu 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Çatışmada 1 jandarma personelinin şehit olduğu, 1 jandarma personelinin de yaralandığı kaydedildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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