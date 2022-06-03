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Haberler Gündem Çevre Son dakika haberi: Marmara'ya 871 kilo asit! O gemiye büyük ceza
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Marmara'ya 871 kilo asit! O gemiye büyük ceza!

Son dakika haberine göre Marmara Denizi'ne 871 kilo asetik asit tahliye ederek, kirliliğe neden olan, kimyasal madde yüklü gemiye yönelik 19 milyon 57 bin 390 lira ceza uygulandı

Son dakika haberi: Marmara'ya 871 kilo asit! O gemiye büyük ceza
Marmara'ya 871 kilo asit! O gemiye büyük ceza!
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DHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı çevre denetim ekipleri, deniz kirliliği denetimleri konusunda yetkilendirilen kurumlarla birlikte Marmara Bölgesi'nde denetimlerini sürdürüyor.

MARMARA'YA ASETİK ASİT DÖKTÜ

DHA'da yer alan habere göre denetimler kapsamında Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, 'Likit Port Dolfen Platformu'ndan Marmara Denizi´ne asetik asit tahliye ederek, kirliliğe neden olan, kimyasal madde yüklü gemi tespit edildi.

DENİZE 871 KİLO ASİT TAHLİYE ETTİ

Gabon bandıralı ve 9140451 IMO numaralı 'Trency Taipei' isimli geminin bulunduğu bölgede inceleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Tekirdağ Liman Başkanlığı ekipleri, 871 kilogram asetik asidin Marmara Denizi´ne döküldüğünü belirledi.

CEZA 10 KAT ARTIRILIP KESİLDİ

Atığın tehlikeli olması nedeniyle gemiye yönelik 2872 sayılı 'Çevre Kanunu´nun 20'nci maddesi kapsamında işlem yapılarak, ceza 10 kat artırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Liman Başkanlığı'nca gemiye 19 milyon 57 bin 390 lira ceza uygulandı.

DENİZLERDE DENETİM SÜRÜYOR

Öte yandan son 51 günde, 8 bin 865 tesis ve 27 bin 548 gemi denetimi olmak üzere toplam 36 bin 413 çevre denetimi gerçekleştirildi. Atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından gerekli analizleri yapmak üzere 591 adet atık su numunesi aldı.

KESİLEN TOPLAN CEZA 63.6 MİLYON TL'Yİ BULDU

155 işletmeye 27 milyon 105 bin 468 TL ve 7 gemiye 36 milyon 505 bin 726 TL olmak üzere toplam 63 milyon 611 bin 194 TL ceza uygulandı, 50 işletme ise faaliyetten menedildi. 2021 yılında ise 57 binin üzerinde çevre denetimi gerçekleştirilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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