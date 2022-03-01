Meclis'te Ukrayna bilgilendirmesi 0:00 / 0:00

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Ukrayna ile ilgili olarak Meclis Genel Kurulunu bilgilendireceği açıklandı.

2163 TÜRK VATANDAŞI DAHA TAHLİYE EDİLECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı bugün 2 bin 163 Türk vatandaşının daha Ukrayna'nın çeşitli kentlerinden tahliye için tren ve otobüslerle yola çıktığını bildirmişti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kiev, Harkiv, Dnipro, Odessa ve Lviv’den tren ve otobüslerle 2 bin 163 Türk vatandaşının yola çıktığını belirterek, "Yolunuz açık olsun! Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenmiş, "Bugüne kadar 5 bin vatandaşımız Ukrayna topraklarından ayrılarak ülkemize ve diğer ülkelere geçti. Gelişmelere ve taleplere göre çeşitli kanallardan tahliye işlemlerini sürdüreceğiz." demişti.